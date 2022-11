PM prende dois homens acusados de tráfico de drogas em comunidade de Niterói

Dois acusados de tráfico de drogas foram presos por policiais do 12ºBPM (Niterói) na Comunidade do Serrão, no Cubango, em Niterói, nessa terça-feira (22). A equipe Patamo Cavalão foi até o local e flagrou dois homens, um portando uma pistola e o outro realizando a venda de drogas.

Os PM's prenderam os acusados por tráfico de drogas e apreenderam com eles uma pistola, 16 munições 9MM, um rádio transmissor, 145 pinos de cocaína, 58 invólucros de maconha e 55 pedras de crack.

Os acusados foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca) e posteriormente para a 76ªDP (Centro), Central de Flagrante, para registro da ocorrência.