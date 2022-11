Homem foragido há 17 anos é preso no RJ

Nesta terça-feira (22), um homem que estava foragido há 17 anos foi preso na Barra da Tijuca pelos Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) após um longo e intenso trabalho de monitoramento e diligências de campo.

O caso aconteceu no ano de 2005, quando o homem, que não teve a identidade revelada, foi acusado de tentativa de homicídio. Ao sair de uma festa em Barra do Piraí, ele foi abordado por uma pessoa da qual tinha desavença. Constatando que essa pessoa queria matá-lo, ele então disparou e acertou a vítima no peito, com um revólver calibre 38.

O acusado, agora encontrado pela polícia, foi encaminhado para o sistema prisional e ficará a disposição da Justiça.