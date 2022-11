Mais de 40 veículos são apreendidos em operação em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo realizou uma operação integrada, com equipes de várias secretarias e agentes da Polícia Militar, para combater irregularidades no trânsito da cidade nesta terça-feira. Quarenta motocicletas e quatro carros foram apreendidos durante fiscalização nos bairros Lindo Parque e Centro.

Participaram da ação equipes das secretarias de Ordem Pública (Seop), Transportes e Meio Ambiente, Guarda Municipal, Subsecretaria de Posturas e policiais militares do São Gonçalo Presente.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu suporte às equipes na utilização do aparelho decibelímetro, que mede ruídos no ambiente e fornece parâmetro para as autoridades apontarem se há desrespeito aos níveis de barulho aceitáveis pela legislação.

Para o secretário de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira, a intenção é proteger a população.

“Precisamos ordenar a cidade. Através dessas ações, a gente pode verificar e notificar motocicletas em situação irregular, muitas vezes utilizadas por criminosos. Nosso intuito é blindar os moradores de São Gonçalo de qualquer problema que esses veículos ou seus condutores possam trazer”, afirmou.

Para o secretário de Transportes, Fabio Lemos, essas ações integradas com outras secretarias são importantes para garantir as fiscalizações pela cidade.

“Estamos nas ruas para fazer a lei ser cumprida. E o apoio das outras secretarias nos permite fazer o trabalho completo. Não temos como ignorar essa quantidade de irregularidades nas vias da cidade. Precisamos garantir a segurança de todos os gonçalenses”, disse.

A ação, que teve início por volta das 9h, foi realizada na Rua Alonso Faria, no bairro Lindo Parque; e na Rua Dr Nilo Peçanha, próximo ao Clube Mauá. Cerca de 80 condutores foram autuados por dirigir sem habilitação, com documentação irregular ou em decorrência de adulteração do veículo para emissão de ruídos acima do permitido.