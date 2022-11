PM prende segundo suspeito da morte do major dos Bombeiros

Agentes do 20º BPM (Mesquita) prenderam, no fim da noite desta segunda-feira (21), o segundo suspeito da morte do major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin. O homem, conhecido como Russão, estava com o celular do militar, e foi preso quatro dias após a prisão do primeiro suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do batalhão recebeu uma denúncia de que o acusado estaria em um imóvel no Centro do município, onde seria a casa da namorada de Russão. Ele foi preso ao chegar de carro ao local.

Os policiais encontraram o celular do major Bonin na residência. O suspeito disse estar presente no momento do crime, mas negou a participação no assassinato do bombeiro. Segundo ele, o celular roubado foi comprado.

O major Wagner Bonin foi queimado vivo após traficantes saberem que ele fotografou barricadas no interior da comunidade São Mateus, em São João de Meriti, na última quarta-feira (16).