MPRJ faz ação contra roubo, comércio ilegal de armas e tráfico de drogas no Complexo da Pedreira

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) realiza, nesta terça-feira (22/11), em parceria com a Polícia Civil, através da DESARME, uma operação para cumprir 21 mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa que, além de traficar drogas, é responsável por roubos de cargas e de pessoas, receptação e comércio ilegal de armas e munições. Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 32 pessoas denunciadas pelos crimes. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada em Crime Organizado do TJRJ.

As investigações tiveram início após a prisão de um dos denunciados por tráfico de drogas, em 2020, sendo, a partir daí, identificados os integrantes de uma organização criminosa atuante no Complexo da Pedreira e adjacências, que atuava, além do comércio de drogas, na venda de armas e munições, no roubo de cargas na Via Dutra e Avenida Brasil e de pessoas em transporte coletivo, no abastecimento dos receptadores de cargas roubadas e etc.

“A organização criminosa revela-se não só dotada de estrutura hierárquica, mas também ajustada por uma perfeita divisão de tarefas, de modo que os integrantes do núcleo de roubo de cargas fundamentam boa parte de suas ações nas demandas do núcleo dos receptadores, já possuindo os produtos roubados destino certo, para fins de subsequente comercialização ilícita. Para além da venda direta de mercadorias a interessados, com os quais os integrantes da organização realizam contato imediato, um dos principais pontos de exposição para venda dos produtos roubados é a Rua do Meio, situada no centro de Belford Roxo, onde integrantes da organização montam suas bancas”, diz um dos trechos da denúncia.