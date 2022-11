Preso homem que tentou matar a companheira em Barros Filho

Policiais civis da 33ª DP (Realengo) prenderam, nesta segunda-feira (21), um homem acusado de tentativa de feminicídio. A vítima, companheira dele, recebeu diversos golpes de faca no pescoço, no tórax e nos braços. O crime ocorreu em Barros Filho, na Zona Norte do Rio.

Após cometer o crime, o autor trancou a vítima em casa junto com o filho do casal, de 7 anos, e fugiu. A mulher foi socorrida por vizinhos, que escutaram gritos de socorro. Ela está internada em estado grave.

Após a identificação do autor, ele foi ouvido na delegacia e admitiu o crime. A partir disso, foi representada pela prisão temporária dele, acolhida pelo Ministério Público e deferida pelo Juízo do Plantão Judiciário.