Polícia prende adolescente acusado de latrocínio, tentativa de estupro e extorsão

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apreenderam um adolescente pela participação em ato infracional análogo aos crimes de extorsão qualificada, tentativa de estupro e latrocínio, nesta segunda-feira (21). Ele se apresentou na unidade, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão.

O crime ocorreu no dia 7 de novembro, no Grajaú, Zona Norte do Rio, quando o menor e outras duas pessoas mantiveram uma família refém por cerca de duas horas.

Durante a ação, o bando realizou transferências bancárias da conta de uma das vítimas, roubou bens da residência e tentou estuprar duas mulheres que eram mantidas em cárcere. Segundo a investigação, o menor foi o responsável por tentar violentar as duas.

Em uma dessas tentativas, ao tentar impedir, um homem morreu atingido na nuca por um disparo de arma de fogo.