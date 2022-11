Homem acusado de fraude milionária contra a Caixa é preso no Rio

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (21) um mandado de prisão preventiva contra um estrangeiro de 44 anos acusado de ser o autor de diversas fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Ele teria causado um prejuízo superior a R$ 1,5 milhão.

O mandado foi expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e a prisão ocorreu em um imóvel no bairro de Bonsucesso, na zona norte da capital fluminense. Junto com o acusado, foram apreendidos diversos cartões bancários, dois celulares e um veículo de luxo avaliado em R$ 200 mil.

De acordo com a PF, as investigações que levaram à prisão são um desdobramento de uma operação deflagrada em abril de 2020. Na época, foi identificado um esquema envolvendo saques e transferências que lesou a Caixa e centenas de indivíduos. Também foram realizadas fraudes contra o auxílio emergencial. As investigações apontaram que o preso chegou a receber cerca de R$ 30 mil por mês enquanto participava do esquema.