Acusado de tráfico é baleado e outro preso em ação da PM em comunidade de Niterói

Um acusado de tráfico foi baleado e outro foi preso, nessa segunda-feira (21), durante operação de policiais do 12ºBPM (Niterói), na Rua Daniel Torres, na Engenhoca, em Niterói. Os militares faziam levantamentos sobre barricadas colocaads por traficantes no local para tentar neutralizar as ações da polícia, quando passaram a ser alvajados por um grupo de homens armados, dando início a um confronto.

Após o cessar fogo, um dos acusados foi localizado ferido, com um tiro, e outro suposto integrante da quadrilha foi localizado próximo a ele. O ferido foi conduzido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Foram apreendidos uma pistola Taurus, calibre 380, seis munições intactas dessa arma, uma granada, 84 tiras de maconha e um rádio transmissor. o caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca).