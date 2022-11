PM baleado em tentativa de assalto no Jardim Catarina será enterrado nesta tarde (21)

O sargento Orlando Aguiar Neto, de 44 anos, baleado em uma tentativa de assalto no Jardim Catarina, no início do mês, será enterrado na tarde desta segunda-feira (21), no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo. O sepultamento está marcado para às 15h.

O PM faleceu neste sábado (19), após duas semanas internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). No último dia 5, ele foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto de dois suspeitos em uma motocicleta. Orlando estava na corporação há mais de 20 anos e deixa uma filha.

Os acusados conseguiram fugir do local antes da chegada da viatura da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).