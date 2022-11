Quatro suspeitos são baleados em tiroteio com PMs no Badu

Apreensão realizada pelos agentes do 12ºBPM - Foto: Divulgação

Quatro homens foram atingidos, na manhã desta segunda (21) após trocarem tiros com agentes do 12ºBPM na comunidade da Cocada, no Badu, em Niterói.

O tiroteio começou após os policiais irem checar uma denúncia de barricada na Rua Guilhermina Bastos. Eles foram recebidos a tiros pelos suspeitos e revidaram.

Os quatro acusados foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói. Com eles, os agentes encontraram uma pistola ruger 9mm, uma pistola glock 9mm, uma grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e um rádio transmissor.