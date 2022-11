Polícia apreende drogas após tentativa de homicídio em Macaé

A apuração de uma denúncia de tentativa de homicídio terminou com uma grande quantidade de drogas apreendidas em Macaé, no norte do estado, neste domingo (20).

Agentes do 32° BPM (Macaé) relataram ter recebido denúncias de uma tentativa de assassinato no bairro Bela Vista. Um homem teria chegado na delegacia com um ferimento na cabeça, contando ter sido atacado por integrantes de uma facção criminosa que organiza o tráfico de entorpecentes na região. A vítima foi levada a uma unidade de saúde no município.

Com base no relato, os policiais militares iniciaram as buscas aos suspeitos, que foram vistos fugindo por uma área de mata e acabaram não sendo capturados. Apesar disso, foram encontradas drogas no local onde estavam. Ao todo, 661 pinos de cocaína, 668 pedras de crack e 119 trouxinhas de maconha foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na123ª DP.