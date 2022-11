Casal é baleado tentando fugir de assalto em São Gonçalo

Um casal foi baleado, na BR-101, altura do Jardim Catarina, na noite deste domingo (20). Moradores de Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o casal, de 78 e 48 anos, foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde a mulher, 48, segue internada.

De acordo com informações iniciais, o casal passava pela rodovia quando foi atingido pelos disparos.

O homem foi atingido de raspão na nuca. Ele foi atendido e liberado. Mas a mulher teve o rim e o intestino perfurado e precisará passar por uma cirurgia.

A Polícia Rodoviária Federal negou ter acontecido algum arrastão na região, como chegou a ser vinculado inicialmente.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada após o casal chegar a unidade de saúde. A PM esclareceu ainda que não havia operação na região no momento do incidente.

O caso foi registrado na 74° DP (Alcântara), onde será investigado. Testemunhas serão ouvidas.