Policiais recuperam carga de eletrônicos roubados no Mutuapira

Uma carga de aparelhos eletrônicos roubados foi encontrada e apreendida no bairro Mutuapira, em São Gonçalo, durante ação da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (21/11).

De acordo com informações da corporação, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento na saída 309 da rodovia BR-101 quando ouviram, de pessoas que atravessavam a via, o relato de que um caminhão havia sido rendido por suspeitos que estavam em outro carro. O roubo teria acontecido a alguns minutos do local.

Em seguida, veículos que correspondiam à descrição dada pelas testemunhas foram vistos pela equipe, que seguiu o automóvel dos acusados. Quando os passageiros perceberam que iriam ser abordados pela Polícia, aceleraram e iniciaram uma tentativa de fuga. Ao chegarem na região conhecida como "Igrejinha", na comunidade do Tabajara, os suspeitos atiraram contra os agentes e deram início a uma troca de tiros.

Após o confronto, os acusados conseguiram escapar e o caminhão com a carga foi recuperado. O motorista vítima da tentativa de roubo também foi resgatado, sem ferimentos. A ocorrência foi registrada na 72ª DP (Mutuá).