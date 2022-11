Um morto e cinco feridos durante operação policial na Zona Norte

Um homem foi morto e pelo menos cinco moradores ficaram feridos durante uma operação da Polícia Militar nas comunidades do Jacarezinho e Manguinhos, ambas na Zona Norte do Rio, na manhã deste último domingo (20/11). Um agente da PM também teria ficado ferido, segundo relatos

A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. A PM confirmou apenas três pessoas feridas durante o confronto, que marcou o terceiro dia consecutivo de ações da corporação nas comunidades.

Por volta das 16h30, moradores da região se manifestaram contra a ação em um protesto na Avenida Leopoldo Bulhões. A via ficou interditada em ambos os sentidos até às 18h25, no trecho entre a Linha Amarela e o bairro Benfica.

De acordo com as informações apuradas pela emissora, as seis vítimas foram levadas a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Manguinhos. Um dos homens baleados não resistiu e já chegou morto ao local. As outras cinco pessoas foram atendidas e receberam alta hospitalar no mesmo dia. A identidade delas não foi revelada, mas foi confirmado que, entre elas, estão duas meninas de 13 anos.

A Polícia afirmou que o conflito começou depois que suspeitos armados disparam contra uma equipe do (Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), que patrulhavam na região da Concórdia. De acordo com o relato da corporação, um policial militar também foi atingido e precisou ser levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio.