Homem é preso com arma e drogas no Porto do Rosa

Com o suspeito foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e diversos tipos de drogas - Foto: Divulgação

Com o suspeito foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e diversos tipos de drogas - Foto: Divulgação

Na manhã deste domingo (20), um homem foi preso em flagrante e com ele foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e diversos tipos de drogas. A Polícia Militar realizou a prisão na rodovia BR-101, na altura do Porto do Rosa, em São Gonçalo.

Os agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) efetuavam um patrulhamento pelo local e suspeitaram desse homem e o abordaram.

Ele não teve a identidade divulgada e a ocorrência segue em andamento.