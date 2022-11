Um morto e quatro feridos após carro pegar fogo na Avenida Maricá

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram gravemente feridas após um veículo pegar fogo, na madrugada deste domingo (20), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, conhecida como Avenida Maricá, em Alcântara, São Gonçalo.

Em nota, a Operação Lei Seca explicou que o caso aconteceu após o condutor do veículo tentar escapar da blitz que acontecia na região.

"Um veículo, ao notar a fiscalização, tentou fugir da Operação e acabou colidindo com uma árvore. O carro começou a pegar fogo e dois passageiros permaneceram no veículo desacordado e presos nas ferragens. Os policiais da Operação conseguiram resgatar o motorista", explicava a nota.

Ainda segundo a informação oficial da Operação, as chamas se espalharam rapidamente e o jovem que estava no banco do carona não conseguiu ser resgatado.

O jovem morreu no local, o motorista e outros três passageiros, sendo uma mulher, foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. O estado de saúde das vítimas é grave.

O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara), e ainda não foi divulgado detalhes sobre o caso.

O corpo da vítima está no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

Segue nota na íntegra:

"Em uma blitz realizada pela Operação Lei Seca na madrugada de hoje (20) na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro do Alcântara, em São Gonçalo, foi registrado um acidente de trânsito com vítima.

Um veículo ao notar a fiscalização, tentou fugir da Operacão e acabou colidindo com uma árvore. O carro começou a pegar fogo e dois passageiros permaneceram no veículo desacordados e presos nas ferragens.

Os policiais da Operacão Lei Seca e populares prontamente prestaram auxílio e conseguiram resgatar o motorista, mas as chamas rapidamente se espalharam pelo veículo e o passageiro do carona não conseguiu ser resgatado e acabou vindo a óbito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os passageiros sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP".