Disque Denúncia pede informações sobre envolvido na morte de PM na Zona Oeste

O Disque Denúncia divulga um cartaz para ajudar no inquérito do Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão, do envolvido na morte do 2º Sargento Reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marcelo Galvão Sampaio, de 32 anos, morto a tiros na manhã desse sábado (19), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações, o carro do militar estava estacionado na rua Carobinha. Um outro veículo parou no mesmo trecho e acabou bloqueando a saída do automóvel do sargento. Marcelo pediu para o motorista retirar o carro, mas houve uma discussão. Assassino e vítima estavam armados. Em um determinado momento da discussão, o sargento teria baixado a arma e o assassino atirou contra o policial que morreu no local.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia no local e tenta identificar o autor do crime.

Com a morte de 2ºSGT/PM Sampaio, sobe para 53 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022.

34 da Policia Militar

05 da Policia Civil

05 da Marinha

02 da Policia Penal/SEAP

02 do Corpo de Bombeiros do Rio

01 da Policia Rodoviária Federal - PRF

01 do Degase

01 da Guarda Municipal

01 da Aeronáutica

01 do Exército (SGT Reformado)

Denuncie a identificação e localização do envolvido na morte do policial militar, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

A DHC responsável pela investigação continua em diligências para prender o criminoso.