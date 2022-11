Acidente de carro mata jovem e deixa quatro feridos no RJ

Na madrugada deste sábado (19), um acidente de carro causou a morte de uma jovem de 23 anos, Mylena Azevedo, de 23 anos, que viajava no banco do carona e morreu no local. o acidente aconteceu no Aterro do Flamengo.

No carro estavam cinco pessoas e de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Letícia Moura, 26 anos, Marcelo Cataloe, 25, Luiz Guilherme, 24, e Nicolas, 22, ficaram feridos e foram socorridos e levados aos hospitais da região.

Letícia e Marcelo foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, enquanto Luiz Guilherme e Nicolas receberam atendimento no Miguel Couto, no Leblon. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde dos quatro é estável.