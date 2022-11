Preso no Rio acusado de atropelar e matar idoso em Pernambuco em 2021

Policiais Civis da 22ª DP (Penha), com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam no final da tarde dessa sexta-feira (18), na Rua Jerônimo Serqueira, no Camorim, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, o criminoso foragido da Justiça do Estado de Pernambuco, Rian Lucas Silva Coimbra, de 21 anos.

Ele era procurado, pelo atropelamento de Augusto Alves de Souza e do ex-vereador e pai de um policial militar daquele estado, Geraldo Agostinho – causando a morte de Geraldo – no dia 22 de agosto de 2021, na rua Diomedes Gomes, no Centro, do município de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. Após o fato, e ser solto em audiência de custódia, no dia seguinte ao crime, Rian fugiu para a cidade do Rio de Janeiro, onde permaneceu foragido até ontem, quando foi capturado.

Após ser dada voz de prisão, os policiais encaminharam Rian para 22ª DP (Penha), para cumprir o mandado de prisão pelos crimes de homicídio e ameaça. Ele está preso pela Seap, onde permanecerá à disposição da Justiça de Pernambuco.

