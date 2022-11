Tribunal de Justiça decreta prisão do namorado da técnica de enfermagem morta no RJ

Laudo do IML aponta que a técnica de enfermagem Rita de Kássia Nogueira, de 27 anos, morreu após ser asfixiada. Ela tinha um relacionamento com o estudante de enfermagem Iago Lacé Falcão, de 26 anos há cerca de dois meses.

O Tribunal de Justiça decretou a prisão de Iago, acusado de assassinar Rita de Kássia. Ela desapareceu na noite do último domingo após sair com Iago. Em um vídeo feito por câmeras de segurança, os dois deixam a casa onde Rita morava com a família, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, por volta de 21h30. Ela não foi mais vista.

A decisão é do juiz Adriano Celestino Santos, da 1ª Vara Criminal da Capital. O magistrado determinou que Iago seja preso temporariamente por 30 dias e considerou que a prisão é imprescindível para as investigações do inquérito policial e que há indícios de autoria do crime.