Polícia prende 5 acusados de integrar quadrilha especializada em roubo de carros em Niterói

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e militares prenderam cinco homens acusados de integrar uma quadrilha de ladrões de carros durante uma operação conjunta com policiais do 12ºBPM (Niterói). A ação aconteceu no bairro Barreto, em Niterói, na tarde da última quinta-feira (17). Os agentes também conseguiram evitar um roubo na região. As investigações apontam que os membros do grupo podem estar ligados a uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas na maioria dsa comunidades de Niterói e São Gonçalo.

Com a quadrilha foram apreendidos uma pistola, um simulacro de pistola, uma granada e um veículo | Foto: Divulgação

Os policiais identificaram o grupo após trabalho de investigação e ações de inteligência. Segundo os agentes, os integrantes da quadrilha são de comunidades de Niterói e estavam se preparando para um roubo de veículo quando foram interceptados. Houve confronto. Os criminosos, inclusive, jogaram uma granada contra os policiais.

Com a quadrilha foram apreendidos uma pistola, um simulacro de pistola, uma granada e um veículo. De acordo com os agentes, os bandidos possuem passagens pela polícia por diversos crimes e foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, uma vez que um adolescente também foi apreendido por envolvimento com o grupo.