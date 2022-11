Polícia prende dois e recupera carga avaliada em R$ 500 mil roubada em Itaboraí

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (18), dois receptadores de uma carga roubada, em Itaboraí. Os agentes saíram em diligência no dia anterior, após receberem informações sobre o roubo de um caminhão.

Foi montado um cerco tático na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, para onde teria sido levada a carga, de 10 toneladas e avaliada em cerca de R$ 500 mil. Lá, munidos de dados de inteligência, os policiais montaram campana e acompanharam o deslocamento dos criminosos.

Durante a madrugada, um outro caminhão que também era produto de roubo saiu do Complexo da Maré transportando a carga roubada. O veículo seguiu até um grande frigorífico, localizado no município de Itaboraí. Os agentes, então, fizeram a abordagem e capturaram o proprietário da empresa e o motorista do veículo.

A investigação prossegue para identificar outros envolvidos no crime.