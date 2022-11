Um dos suspeitos de matar major dos Bombeiros é preso pela PM

Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), da Polícia Militar, prenderam um dos suspeitos de sequestrar e matar o major do Corpo de Bombeiro Wagner Bonin, de 42 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 20 anos teria confessado informalmente o crime durante uma abordagem na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, na noite desta quinta-feira (17).

O suspeito teve o pedido de prisão temporária acolhido pelo Plantão Judiciário na manhã desta sexta-feira (18).

O acusado teria dito ainda, segundo os PMs, que estava fugindo para Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e que seu celular foi encontrado no local do crime.

Na abordagem na Av. Brasil, o suspeito estava junto com dois homens, que também seguiram para delegacia porém foram liberados.