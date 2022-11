Delegacia de Jurujuba prende homem por estuprar adolescente em padaria

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (17/11), um homem acusado de estuprar uma adolescente de 16 anos. O crime aconteceu no interior de uma padaria, na qual ela trabalhava como menor aprendiz.

De acordo com as informações, o acusado trabalhava no estabelecimento comercial como padeiro e se aproveitou da saída da vítima para abordá-la e acariciar o seu corpo, sem consentimento.

O criminoso só parou com as investidas após ser interrompido por outro funcionário, que comunicou o crime ao subgerente da padaria. Ao tomar conhecimento do caso, os agentes, de imediato, foram até o local examinaram imagens do circuito interno, confirmando a veracidade dos fatos.