Polícia Civil abre frente de investigações para esclarecer morte de major do Corpo de Bombeiros

Equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) atuaram, nessa quinnta-feira (17), em apoio à Delegacia de Homicídios da Capital em diligências realizadas em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, e na Pavuna, no entorno do do Complexo do Chapadão, na capital, nas investigações sobre a morte do major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, de 42 anos, sequestrado e morto por traficantes daquelas regiões, onde residia, após ser descoberto fotografando barricadas montadas por bandidos.

O corpo do bombeiro foi carbonizado. E após o reconhecimento oficial da vítima, no Instituto Médico legal (IML) do Rio, as investigações se intensificaram. Durante as operações realizadas pela Delegacia de Homicídios e da CORE, traficantes fortemente armados atiraram contra os policiais civis e deram início a um intenso confronto na região.

Um dos criminosos foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos um rádio comunicador; uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada; e uma mochila contendo grande quantidade de drogas.