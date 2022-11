Suspeitos na morte de um homem em colégio no Rio foram presos

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (17), o acusado foragido, Antônio Carlos de Oliveira Adão, mais conhecido pelo apelido de Adão, de 39 anos. Outro homem foi preso nesta operação, feita nas comunidades do Faz Quem Quer, Congonha, Cajueiro e Jorge Turco, na Zona Norte do Rio. Os agentes também apreenderam um fuzil, duas pistolas e material entorpecente.

Segundo a PM, ele seria suspeito de envolvimento na morte de Bruno Gomes Valentim da Costa, de 41 anos, morto ao tentar proteger sua esposa de um assalto no bairro do Colégio, na Zona Norte do Rio, no dia 21 de outubro deste ano. O crime aconteceu quando Bruno retornava do trabalho. Sua esposa o esperava em frente à estação do metrô, como era de costume, quando foi abordada por um criminoso armado. Ao se deparar com a cena, Bruno jogou uma mochila no homem e foi baleado no peito.

Antônio Carlos tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio. O mandado é resultado de um processo em que Carlos foi condenado em 2015 a 21 anos de prisão por roubos cometidos na região.

