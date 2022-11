Operação Hora da Infância, da PF, cumpre mandados contra pornografia infantil

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (17) três mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e nos municípios de Hortolândia e Serra Negra, no interior, para coibir suspeitos de compartilhar imagens com atos de abusos sexuais de crianças e adolescentes pela internet.

Durante a Operação Hora da Infância foram apreendidos celulares, documentos e outras mídias, que servirão para detalhar a atuação dos suspeitos dos crimes investigados. As investigações terão continuidade com a análise do material apreendido e com a identificação de vítimas.

“A princípio não há ligação entre os investigados. Se comprovado que os investigados não só disseminam arquivos, mas também procedem à produção de imagens com conteúdo de pornografia infantil, eles poderão responder ainda por estupro de vulnerável”, diz a PF em nota.

Em caso de condenação, os investigados podem responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que chegam a 10 anos de reclusão e multa. Se comprovado o crime de produção e estupro de vulnerável, as penas somadas podem chegar a 27 anos de prisão.