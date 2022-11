Operação no Morro do Castro deixa três feridos nesta quinta (17)

Uma operação do 7ºBPM (São Gonçalo) na manhã desta quinta-feira (17) terminou com quatro suspeitos presos, três destes feridos, após confronto com policiais no Morro do Castro, em São Gonçalo.

Na ação de combate ao tráfico de drogas na região, foram apreendidos dois fuzis .556, uma pistola calibre .45, dois radiocomunicadores, além de grande quantidade de drogas.

Segundo informações, um dos presos é apontado como o "frente" daquela comunidade.

Os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Não há informações sobre o estado de saúde.