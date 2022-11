PM prende suspeitos de tráfico de drogas em Itaipuaçu

Apreensão realizada pelos agentes do 12ºBPM - Foto: Divulgação

Apreensão realizada pelos agentes do 12ºBPM - Foto: Divulgação

Dois suspeitos foram presos após serem flagrados praticando tráfico de drogas em Itaipuaçu, Maricá, na manhã desta quinta-feira (17).

O flagrante aconteceu nos arredores do Minha Casa, Minha Vida da Avenida Carlos Mariguella, quando agentes do 12ºBPM, em patrulhamento, se depararam com homens vendendo entorpecentes.

Os PMs, então, realizaram um cerco e prenderam os dois suspeitos que estariam em posse de uma mochila com uma grande quantidade de drogas.