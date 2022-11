Três presos com arma e drogas na comunidade da Igrejinha, em Niterói

Apreensão realizada por agentes do 12ºBPM - Foto: Divulgação

Apreensão realizada por agentes do 12ºBPM - Foto: Divulgação

Agentes do 12ºBPM apreenderam arma, munições e drogas com três suspeitos na comunidade da Igrejinha, no Largo da Batalha, em Niterói, nesta quarta-feira (16).

Após um chamado para verificarem barricadas instaladas pelo tráfico no local, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Os PMs revidaram e acabaram atingindo um dos acusados.

O baleado foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde permanece internado sob custódia. Ele já possui passagem por posse de armas de fogo e munição. Os outros dois suspeitos foram presos e conduzidos para a delegacia.

Com os acusados, foram apreendidos uma pistola 9mm, nove munições, 228 pinos de cocaína, 78 trouxinhas de maconha e uma pequena quantidade de dinheiro.

O caso foi registrado na 76ªDP (Niterói).