Polícia prende chefe do tráfico do Abacaxi, no Cubango

Agentes do 12ºBPM prenderam na noite desta quarta-feira (16) o chefe do tráfico da comunidade do Abacaxi, no Cubango, em Niterói.

Após receber informações depessoas a respeito de indivíduos armados na entrada da comunidade, a PM seguiu para o local e, após realizar um cerco, conseguiu deter o suspeito.



Com ele, foram apreendidos uma pistola, nove munições, 288 sacolés de cocaína, 285 pedras de crack, 21 trouxinha de maconha, um rádio transmissor e uma pequena quantia em dinheiro.

O homem de 23 anos já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas e é supostamente envolvido no disparo que atingiu um cabo da PM em maio de 2020.