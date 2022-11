Suspeito é detido e 10 armas são apreendidas na Rodoviária do Rio

Uma pessoa foi detida e 10 armas foram apreendidas por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) da Polícia Militar, no Terminal Rodoviário do Rio de Janeiro, no bairro Santo Cristo, na manhã desta quarta-feira (16/11).

Segundo a corporação, uma equipe abordou um suspeito, não identificado, enquanto patrulhava na área de desembarque. Durante a revista, foram encontradas as armas. Ao todo,10 pistolas de calibre 9 mm e 20 carregadores foram apreendidos.

De acordo com apuração preliminar, o armamento é de fabricação israelense. A pessoa detida desembarcou de um ônibus que vinha do Paraná. A ocorrência encaminhada para a 5ª DP (Centro).