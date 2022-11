PM remove barricadas na Trindade, em São Gonçalo

Policiais Militares do 7° BPM (São Gonçalo) reforçaram o policiamento no bairro da Trindade, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (15), para intensificar os trabalhos de remoção de barricadas na região.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas e de Demolição removeram barreiras fixas e imóveis em diferentes pontos do bairro. Segundo a corporação, foram retiradas barricadas nas ruas Caçapava, Cidade de Olinda, Uruguaiana, Cuiabá, Dr. Humberto Soeiro de Carvalho , Cabo Frio, Barra Mansa e Itajuba.

As barreiras fazem parte da ação de suspeitos e grupos criminosos na região e ferem os direito constitucional dos moradores da localidade. De acordo com a PM, a intensificação da presença no bairro também tem o objetivo de promover maior sensação de segurança aos locais.