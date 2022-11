'Fogo amigo': PM é preso em flagrante após matar colega de farda

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está apurando a circunstâncias da morte de uma policial militar dentro de um condomínio residencial, no bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio. De acordo com informações, o atirador era vizinho da vítima, também policial militar. Ele acabou preso em flagrante.

A identidade do autor e da vítima ainda não foram divulgadas. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso. A corregedoria a PM acompanha o caso.