Vítima de feminicídio, fisioterapeuta é enterrada em Sulacap

Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, foi enterrada na tarde desta segunda-feira (14), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Rio de Janeiro. A fisioterapeuta foi vítima de feminicídio e levou sete facadas do ex-marido, Bruno Nunes Magalhães, no apartamento que o casal morou, no bairro do Grajaú, no último sábado (12).

O enterro aconteceu sob forte emoção de familiares e amigos, que estavam muito abalados com a brutalidade do crime.

Na manhã desta segunda (14), Bruno confessou o crime na 18ª DP (Praça da República) e está preso por feminicídio. O criminoso não aceitava o fim do relacionamento com Natalia.

O crime



Bruno atraiu Natalia à residência onde o casal morou afirmando que a filha deles, de 9 anos, estava passando mal. Logo ao chegar no apartamento, Natalia foi atacada com sete facadas pelo corpo. Segundo amigos da fisioterapeuta, a filha do casal presenciou toda a cena de violência.