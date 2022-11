Moradores de Maria Paula pedem ajuda após traficantes colocarem barricadas em via pública

Barricadas foram colocadas no meio da via para dificultar a passagem - Foto: Divulgação

Barricadas foram colocadas no meio da via para dificultar a passagem - Foto: Divulgação

Moradores de Maria Paula reclamam que traficantes do Campo Novo instalaram barricadas na Av. Expedicionario Bittencourt Rodrigues, impedindo a plena circulação da população pela via.

O obstáculo, na principal rua da região, estaria atrapalhando o acesso dos cidadãos ao posto de saúde Doutel de Andrade, ao CIEP 513 e à Escola Municipal Alberto Pasqualini.

Segundo um morador que preferiu não se identificar, a situação está tão preocupante que até um posto de saúde da região teria se tornado uma 'boca de fumo'.

"Nós moradores pedimos socorro. Estamos abandonados. Nosso bairro está largado", diz

Ele também afirma que a polícia militar foi avisada sobre a situação, mas não agiu.

O SÃO GONÇALO procurou a assessoria da Pmerj, que informou que "o 7ºBPM (São Gonçalo) realiza ações para prevenir e coibir as investidas criminosas que afetam a livre circulação das pessoas, assim como o deslocamento de veículos de prestadores de serviços, além de fazer a retirada de obstáculos colocados em vias públicas ("barricadas"). A região citada seguirá recebendo tais ações.

As ações, incluindo aquelas para remoção de "barricadas", são planejadas seguindo informações oriundas de denúncias e do Setor de Inteligência, sendo respeitadas as determinações atualmente vigentes e contando com o apoio de maquinário adequado para retirada de tais artefatos.

A população pode realizar denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, acionar a Polícia Militar pela Central 190".