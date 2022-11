Cinco toneladas de maconha são apreendidas na Via Dutra

Na noite deste domingo (13), agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da 60ºDP (Campos Elísios), apreenderam um caminhão, na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu, com mais de cinco toneladas de maconha. Avaliada em mais de R$ 8 milhões, a droga estava acondicionada em sacos plásticos em meio a uma carga de carne de porco.

De acordo com os investigadores, o material seguiria para o Complexo da Penha de onde seria distribuído para outras comunidades em que o tráfico de drogas é controlado pela mesma facção do complexo de favelas da Zona Norte, como por exemplo Fallet/Fogueteiro e Jacarezinho.

null Divulgação PCERJ

Autor: Divulgação PCERJ

“O Complexo da Penha é utilizado pela facção como um grande entreposto. Nossas investigações indicam que o material veio do Paraná e, depois de ser descarregado no conjunto de favelas, seria distribuído na zona central do Rio de Janeiro e em outras comunidades da Zona Norte”, declarou o titular da DRE, delegado Marcus Amim.

O motorista do caminhão e a droga foram encaminhados para a sede da DRE, onde foi preso em flagrante. As investigações continuarão com o objetivo de identificar os destinatários bem como os fornecedores.

A DRE conta com a apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias anônimas. Sigilo garantido.