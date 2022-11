Vídeo denuncia abuso de PMs em abordagem a rapaz negro no Rio

O perfil intitulado como '10buscape' mostrou, em vídeo publicado no Twitter, que rapaz negro teria sido retirado de ônibus por PMs e depois teve seus pertences jogados no chão, em abordagem aparentemente sem justificativa. Internautas se indignaram com o ocorrido nos comentários da publicação.

A gravação mostra que policiais militares pediram documentação do jovem, que estava dentro do ônibus e foi retirado pelos PMs. Ele então deu o número do CPF, porém foi questionado por estar sem a documentação física em mãos. Durante a abordagem, o rapaz teve seus pertences jogados no chão e se indignou. “Voces vão ter que catar”, retrucou aos policiais.

O jovem estava vestindo o uniforme da empresa onde trabalha e explicou que entregou a documentação para companhia. No vídeo ainda é possível ver outro jovem negro sendo revistado pelos policiais militares.

Na aba de respostas à postagem, internautas se indignaram com o ocorrido e reiteraram que motivo da abordagem foi a cor de pele do rapaz. Entre os comentários, foi escrito que não existe infração penal por parte do abordado e que não existe dispositivo legal na lei que obrigue alguém a andar com documentos, a não ser no exercício de profissão. A Polícia Militar não se pronunciou sobre o caso até o momento.

É pq é PRETO sim e não falem que é mimimi, pode ser o mais arrumado, nâo vão ver abordando um branco DO NADA nunca — Rapha (@Raphael87A) November 13, 2022

Ai faz o meno passar maior vergonha, esculacha o meno, trata ele como bandido com a roupa da empresa, como não ter ódio do sistema ?? Fala pra mim ?? Ja fizeram isso cmg, ja me tiraram de dentro do ônibus tbm, e me fizeram passar vergonha !! https://t.co/mEjCYUe5Ij — GUI POLÊMICO (@Guipolemico) November 13, 2022