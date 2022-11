Recém-nascido é encontrado com vida em sacola plástica em Macaé

A criança foi encontrada com vida por dupla de policiais militares no bairro de Ajuda de Cima, em Macaé - Foto: Reprodução/PMRJ

A criança foi encontrada com vida por dupla de policiais militares no bairro de Ajuda de Cima, em Macaé - Foto: Reprodução/PMRJ

Um recém-nascido foi encontrado, nesta quinta-feira (10), por dupla de agentes da Polícia Militar dentro de uma sacola plástica no bairro Ajuda de Cima, em Macaé, no Rio de Janeiro. A criança, que ainda estava com o cordão umbilical, foi levada a um hospital local.

Segundo a PM, o bebê foi encontrado coberto por uma bolsa de roupas. Os policiais então o encaminharam ao Conselho Tutelar que, em seguida, o levou ao Hospital Municipal de Macaé. A criança passou por exames e se encontra bem e estável.

Na unidade hospitalar, os policiais acharam um formulário de alta que informava o nome da mãe do recém-nascido. Ela foi localizada pelos agentes e conduzida à 123ª DP (Macaé).

A Polícia Civil informou, em nota, que a mãe da criança foi presa em flagrante por tentativa de infanticídio.