Suspeito é baleado e morto por morador de Maricá durante tentativa de assalto

Uma tentativa de assalto a uma casa no bairro Itaocaia Valley, em Maricá, terminou com um homem morto a tiros na noite da última quinta-feira (10). De acordo com a PM, o proprietário do imóvel baleou um dos suspeitos de tentar o roubo.

O morador contou aos policiais que já havia sofrido uma tentativa de assalto na residência recentemente e que, nesta quinta (11), viu mais uma vez um homem encapuzado invadindo sua casa. Ao ver que o suspeito estava armado, ele resolveu entrar em luta corporal com o acusado e utilizou uma pistola de seu pai, um Policial Militar já falecido, para disparar contra o invasor.

Em seguida, ele correu para a entrada do imóvel e viu outros dois suspeitos fugindo em uma moto, conforme contou em seu relato. Agentes da Polícia Militar foram acionados, assim como oficiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), unidade que investigará a ocorrência.