Policiais prendem motorista flagrado dirigindo bêbado em Niterói

Um motorista foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (11) após ser pego dirigindo bêbado na avenida Quintino Bocaiúva, no bairro de São Francisco, em Niterói.

O homem foi detido por agentes da Operação Segurança Presente, que estavam em patrulhamento na avenida quando foram surpreendidos pelo condutor. Segundo o relato da equipe de oficiais, o veículo chegou em alta velocidade e quase colidiu com a viatura da Operação, que freou rapidamente.

A equipe levou o motorista a uma blitz da Lei Seca no centro do município, onde o homem foi autuado por se recusar a realizar o teste do bafômetro. De lá, ele foi conduzido à 76ª DP (Niterói), onde, por sua vez, foi determinado que o detido deveria passar por uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) para realizar um teste da presença de álcool em seu organismo.

No IML, foi confirmado que ele estava embriagado. Com isso, os policiais o prenderam e apreenderam o veículo que ele dirigia. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).