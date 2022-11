Recém nascido é encontrado abandonado em rua de Macaé

Um bebê foi encontrado abandonado em Macaé, na manhã desta sexta-feira (11), três dias após ter nascido. A mãe do recém nascido foi prontamente identificada e presa.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os moradores encontraram o bebê no chão da rua, coberto com algumas roupas. O BPM foi acionado e foi ao local socorrer o bebê.

Após ter sido resgatado, o recém nascido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Macaé para que os cuidados necessários fossem tomados. O conselho tutelar também foi acionado para apurar o caso.