Operação na Maré deixa um ferido e dois mortos

Na tarde desta quinta-feira (10), a Polícia Militar realizou uma operação de emergência na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. A ação, que deixou um ferido e dois mortos, tinha como objetivo resgatar um motorista de um caminhão de carga que estava sendo mantido refém na região.

De acordo com a PM, as equipes foram atacadas a tiros por criminosos ao entrarem na comunidade para realizar o resgate e houve confronto. Durante a ação um suspeito foi ferido e socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso, onde não resistiu. Segundo a PM, um fuzil foi apreendido com o homem.

A vítima passava pela Avenida Brasil quando foi rendida e levada para o interior da favela para o roubo da carga do veículo. De acordo com a corporação, foi a empresa que notou que o veículo não seguia a rota e alertou os policiais. Segundo a PM, após a chegada das equipes, os criminosos libertaram o motorista e o caminhão e parte da carga foram recuperados.

Um homem de 70 anos de idade foi atingido no peito e socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso mas não resistiu aos ferimentos. Além do idoso, um suspeito foi atingido pelos agentes também não resistiu.

Nas redes sociais, alguns moradores relataram a intensa troca de tiros da tarde de hoje e comentaram que ao menos três pessoas foram feridas durante o confronto, sendo uma criança, um jovem e um idoso.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência segue em andamento em andamento na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).