Tentativa de assalto termina em atropelamento e suspeito morto na Zona Norte

Um homem acusado de tentar assaltar um caminhão na tarde desta quinta-feira (10/11) morreu atropelado em Vicente de Carvalho, bairro da Zona Norte do Rio.

De acordo com relatos escutados pela Polícia Militar, dois homens tentaram roubar a carga de um caminhão na rua Engenheiro Mário de Carvalho. Agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para a ocorrência.

Ao chegarem lá, um dos acusados estava morto. Segundo relatos de testemunhas, o motorista do caminhão avançou para cima dele para tentar fugir da abordagem e atropelou o suspeito, que tinha cerca de 30 anos. Ele sofreu um traumatismo craniano e morreu no local. Oficiais do Corpo de Bombeiros também foram chamados para o caso.

O trecho onde o acidente aconteceu foi isolado para perícia. O outro suspeito conseguiu escapar antes da chegada da Polícia. No local do crime, foram encontradas uma arma e uma mochila, segundo os policiais. A Delegacia de Homicídios da Capital, que periciou o local, investiga o caso.