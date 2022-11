Nora afirma não ter dúvida de que Flordelis foi a mandante do crime; vídeo!

Luana Pimenta foi ouvida hoje (09) no tribunal do júri - Foto: Reprodução

Luana Pimenta, esposa de Wagner Pimenta, o Misael, filho afetivo de Flordelis dos Santos de Souza, foi mais uma testemunha de acusação ouvida nesta quarta-feira (09), o terceiro dia de julgamento, que não tem previsão de término nesta semana.

Após o depoimento, ela falou rapidamente com a imprensa e entre suas declarações, afirmou que não tem dúvidas de Flordelis tenha sido a mandante do crime.

"Cada um teve uma função ali, está bem nítido na minha cabeça, espero que esteja na do júri também", disse ela, que comentou também sobre o descarte do celular do pastor no mar.

Além disso, Luana comentou sobre as frequentes tentativas de envenenamento do pastor Anderson, por Flordelis e Marzy.

"Eu via várias vezes ela e Marzy jogar pózinho no suco do pastor. Descobri que era envenenamento quando a esposa do Carlos tomou esse mesmo suco e ficou cinco dias internada. Uma fazia, quebrava o comprimido e jogava no suco e a outra entregava para o pastor. Quando eu vi, ela quis justificar dizendo que o pastor não tomava remédio, por isso ela fazia daquela forma", acrescentou.

Sobre os abusos sexuais relatados por Flordelis, Luana afirmou que "é um abuso, é a sétima ou oitava versão, e quanto mais ela fala, mais se afunda nas próprias hipóteses".

Luana termina seu relato dizendo que tem pena da Flordelis e sobre a Marzy, o sentimento é de dor e saudades.

Apesar de defender o pastor Anderson, Luana disse em depoimento que "ele não era um pastor de verdade. É doloroso, mas é a verdade. Juntos, eles (Anderson e Flordelis) viviam muitas mentiras, que desabonavam a palavra de Deus, que eu só descobri após a morte dele".

"Ainda bem que a gente quebrou o celular de Niel e jogou no mar", teria dito Flordelis



O julgamento pela morte do pastor Anderson do Carmo pode se estender até esta sexta-feira (11). De acordo com informações do Fórum de Niterói, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, responsável pelo julgamento, teria solicitado reforço no policiamento nos arredores até sexta. Ao todo, ainda faltam ser ouvidas 12 testemunhas de acusação e sete de defesa.

Flordelis no júri ontem (07) | Foto: Divulgação/Brunno Dantas/TJRJ

Até o momento, foram ouvidas seis testemunhas arroladas pela acusação: os delegados Bárbara Lomba e Allan Duarte, Regiane Ramos, o inspetor Tiago Vaz e os filhos afetivos de Flordelis Alexsander Mendes e Wagner Pimenta. Nesta tarde (09) está sendo ouvido o filho Daniel dos Santos de Souza. Apresentado como único filho biológico do casal, a informação também foi desmistificada após a morte do pastor Anderson, pois Daniel é, na verdade, adotado.

'Uma casa dividida em facções', diz testemunha de acusação



Daniel depõe por videoconferência e está extremamente emocionado, chorando várias vezes.

Além de Flordelis, estão sendo julgados a filha biológica dela Simone dos Santos Rodrigues e mais dois filhos adotivos, Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira, e também a neta, Rayane dos Santos Oliveira, filha adotiva de Simone.