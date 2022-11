Disque Denúncia lança campanha para esclarecer execução em São Gonçalo

O Disque Denúncia-RJ divulgou, nesta terça-feira (08), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), com objetivo de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte de Carlos Rodrigo do Nascimento, de 42 anos, morador de Piratininga, que desapareceu na última sexta (04) após sair para cobrar aluguéis, e foi encontrado morto na tarde do último domingo (06), próximo a Praça do Bandeirantes, no bairro Raul Veiga, no Alcântara, em São Gonçalo.

Ele foi localizado por familiares, mas já estava sem vida, dentro de um imóvel. Segundo o relato da família, o corpo apresentava sinais de tortura. O carro e os documentos de Carlos teriam sido roubados, ainda de acordo com o relato. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Agentes da especializada buscam informações que possam identificar os autores do crime.

Denuncie os envolvidos na morte de Carlos Rodrigo ao Disque Denúncia:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp: (021) - 99973 1177



• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.