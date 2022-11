Policiais da UPP Borel apreendem armas e munições na Tijuca

Policiais militares do 6º BPM, responsáveis pela UPP Borel, apreenderam, nesta terça-feira (7), armas, drogas e um rádio transmissor nas proximidades do Campo da Grota, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio.

Os agentes iniciaram a ação a partir de informações do Disque Denúncia. Ao chegar na Rua Nova, na Tijuca, foram recebidos a tiros por criminosos.

Após o confronto e fuga dos suspeitos, a área foi vasculhada e os PMs encontraram uma pistola calibre .40, 30 munições do mesmo calibre, um simulacro de arma de fogo e um rádio transmissor.

O material apreendido foi levado à 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.