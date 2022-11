Polícia Militar prende gerente do tráfico no Apollo II, em Itaboraí

Agentes do 35ºBPM prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas no Campo do Zanata, no Apolo II, em Itaboraí. Um deles seria, inclusive, o ‘gerente’ da localidade.

Além dos suspeitos, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas e um rádio comunicador.

A ação ocorreu após os agentes receberem uma denúncia sobre tráfico de drogas na localidade.