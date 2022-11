Receita Federal e Polícia Civil apreendem ecstasy em encomenda nos Correios

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro se encarregará das investigações - Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro se encarregará das investigações - Foto: Divulgação

Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, a Receita Federal, em conjunto com a Polícia Civil, apreendeu hoje (7/11) 10 comprimidos de ecstasy em uma encomenda doméstica postada nos Correios, com origem e destino na cidade do Rio de Janeiro.

A operação ocorreu no Centro dos Correios do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O cão de faro indicou uma encomenda que dizia conter máquina de cartão de débito/crédito. Durante a inspeção foram encontrados comprimidos de ecstasy ocultos na embalagem.

O trabalho contou com equipes de cão de faro da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional do Galeão e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro se encarregará das investigações.